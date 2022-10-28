Юрген Клопп: «Потенциал Нуньеса огромен, а цифры – невероятны. Это настоящий трудяга»

Тренер похвалил нападающего .

23-летний форвард забил четыре гола в последних четырех матчах, в которых выходил в стартовом составе «Ливерпуля».

– Конечно, это важный шаг, но проблема не в том, что ребятам нужно дополнительное время для адаптации. У каждого игрока – своя ситуация.

Дарвин перешел в «Ливерпуль» после короткого отпуска. Он прилетел в Азию и вообще не говорил по-английски. Это молодой игрок, а «Ливерпуль» – это большой клуб. Этот переход – серьезный шаг для Нуньеса. Кроме того, за него много заплатили и все такое.

А потом ты проводишь первый матч, и все смотрят на тебя. Словно вокруг темнота, а на тебя направлен прожектор. И с этим приходится иметь дело. Все ждут, что он немедленно разберется с этим и будет готов к такому, но это не так работает.

Вот такое начало: нужно пытаться шаг за шагом набрать форму в ходе совершенно нового тренировочного процесса, а на этих занятиях все незнакомое и другие требования. Матч против «Манчестер Сити» складывается довольно-таки хорошо – гол после выхода на замену. Потом – гол «Фулхэму», а затем – красная карточка. Ему было стыдно за себя, хотя, конечно, в том эпизоде так отреагировал бы любой игрок.

Получить такой удар, когда ты не на 100% уверен в себе, – не слишком-то здорово, ведь за это больше некого винить – это только твой поступок. И после этого ему пришлось начинать заново.

Несмотря на все это, его цифры невероятны, если быть абсолютно честным. Если речь про xG, то я почти уверен, что у него высокий xG. Он упустил несколько моментов, но он и забивал. Дарвин вовлечен в атаку.

Нуньес совершает действительно большие шаги. И это автоматически значит, что он все лучше и лучше адаптируется к «Ливерпулю».

– Насколько хорошо Нуньес может играть за «Ливерпуль»?

– Никто не знает. Даже он сам не знает. У него большой потенциал, и это воодушевляет. Важно, чтобы не было травм, он должен постоянно выходить на поле, а в матче с «Ноттингем Форест» он не сыграл.

Все это очень важно для профессионального футболиста. Мы должны работать над разными аспектами. Потенциал Нуньеса огромен. У него есть не только скорость, но и правильное отношение к делу. Это настоящий трудяга, – сказал Клопп.

В этом сезоне форвард забил 6 голов и сделал 1 результативный пас в 13 матчах за «Ливерпуль». Его полная статистика доступна здесь.