Клопп о травмах «Ливерпуля»: «Стоит нам сыграть хорошо, как мы тут же теряем игроков. Я не жалуюсь и не ною – такова ситуация. Это непросто»

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Главный тренер «Ливерпуля» считает, что прогрессу его команды мешают травмы.

После минимальных побед над «Манчестер Сити» и «Вест Хэмом» мерсисайдцы потерпели поражение от «Ноттингем Форест» (0:1) в минувшие выходные и остались на 8-й строчке турнирной таблицы.

«Вся проблема в травмах. Игроки, которые не травмированы, вынуждены играть слишком часто, а те, кто возвращается после травм, нередко начинают играть слишком рано», – сказал Юрген Клопп.

У «красных» по-прежнему недоступны Тиаго Алькантара, Жоэль Матип, Луис Диас и Диогу Жота. Кроме того, не смогут помочь команде Наби Кейта и Алекс Окслейд-Чемберлен, не вошедшие в заявку на групповой этап.

«Ситуация непростая, и очевидно, что в одночасье она не решится.

Вернулся Кертис [Джонс] и еще несколько игроков, это хорошие новости. Не подумайте, я не жалуюсь и не ною – такова ситуация.

Посмотрим, что мы покажем. Я с нетерпением жду этого матча – это Лига чемпионов, это «Аякс», большая игра. У нас достаточно игроков, и мы постараемся как следует.

Пару раз мы сыграли действительно хорошо, но это не значит, что у нас нет никаких проблем. Мы проводим хороший матч и тут же теряем двоих игроков. А потом оказывается, что еще один может сыграть не больше двадцати минут! Это непросто», – сказал тренер «Ливерпуля».

Команде Клоппа достаточно сыграть вничью в сегодняшнем матче с «Аяксом», чтобы обеспечить себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Аякс» – «Ливерпуль», начало – в 22:00 по московскому времени.

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