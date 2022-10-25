Виейра считает, что в топ-5 лигах недостаточно чернокожих тренеров: «Двери для нас не открыты. У нас должно быть не больше и не меньше возможностей, чем у остальных»

указал на недостаточное количество чернокожих тренеров в топ-лигах.

«Мы должны предоставить возможности людям разных рас. Мы так же хороши, как и все остальные. И у нас должно быть не больше и не меньше возможностей, чем у кого-либо другого.

Если посмотреть на топ-5 лиг и на количество чернокожих тренеров, которые работают в первом или втором дивизионе, то поймешь, что этого недостаточно.

В целом я считаю, что двери для нас не открыты. Я имею в виду и руководство командой, и более высокий уровень.

Нам нужно больше возможностей, чтобы показать, что мы так же хороши, как и все остальные», – сказал главный тренер .