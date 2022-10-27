«Борнмут» из-за антисемитских постов Канье Уэста откажется от его музыки перед матчами

Композиция Канье Уэста Power больше не будет звучать перед матчами .

Американский музыкант, продюсер и дизайнер, сменивший имя на Йе, ранее опубликовал антисемитские сообщения, после чего Twitter и Instagram заблокировали его учетные записи.

Как передает The Athletic, клуб на протяжении нескольких сезонов запускал трек 2010 года незадолго до начала матчей, однако больше на звучать он не будет.

Ближайшая игра «Борнмута» на своем поле пройдет 29 октября – против «Тоттенхэма». Решение о том, какую музыку использовать вместо Power, пока не принято.

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