Властимил Петржела: «Карпин может стать одним из лучших тренеров Европы. Но Черчесов посильнее и статуснее его на сегодня»

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«На сегодня Черчесов сильнее Карпина, потому что он старше, выигрывал трофеи, тренировал сборную и в хорошо работает. Они оба хорошие специалисты, но Станислав посильнее и статуснее.

Жаль, что Карпину невозможно возглавить европейский клуб из-за ситуации в мире, но в будущем Валерий может стать одним из лучших тренеров Европы. Почему нет?» – заявил бывший тренер «Зенита».