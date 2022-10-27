«Ференцварош» вышел в евровесну впервые за 47 лет. Черчесов выиграл группу ЛЕ с «Монако», «Трабзонспором» и «Црвеной Звездой»
«Ференцварош» Станислава Черчесова вышел в 1/8 финала Лиги Европы.
Чемпионы Венгрии сыграли вничью с «Монако» (1:1), а «Трабзонспор» потерпел поражение от «Црвены Звезды» (1:2).
В результате за пять туров «Ференцварош» набрал 10 очков и гарантировал себе первое место. «Монако» второй с 7 баллами, у «Трабзонспора» и «Црвены Звезды» – по 6.
Венгерский клуб вышел в весеннюю стадию еврокубков впервые с 1975 года. Тогда он в финале Кубка Кубков уступил киевскому «Динамо» (0:3).
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