Тен Хаг о прогрессе «МЮ»: «Игроки поняли, что в обороне должны участвовать 11 человек. Теперь нужно улучшить атаку, но это самое сложное»

Эрик тен Хаг заявил, что прогресс в игре «Манчестер Юнайтед» требует время.

«Развитие команды требует времени. Нельзя подняться с нуля сразу до 100. Необходим процесс строительства, развития прежде чем ты выйдешь на вершину.

К несчастью, на это нужно время, но у меня его нет. На самом деле я нетерпелив больше других, но мне приходится ждать. Думаю, мы прибавляем в оборонительных действиях, когда защищаться должны 11 игроков.

Футболисты начинают понимать, что в обороне должны участвовать все 11 человек. Мы растем от матча к матчу. Теперь мы должны улучшить нашу игру в атаке, но это самое сложное и требует еще больше времени.

Ускорить этот процесс невозможно. Я хочу, но нужно время», – сказал главный тренер .