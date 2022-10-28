Эрик тен Хаг: «Здорово видеть, как Роналду забивает. Ему нужен был гол. Уверен, что голов будет больше»

Тренер прокомментировал игру в матче с .

«Было здорово видеть, как Роналду забивает. Он создавал моменты, и команда создала моменты для него.

Мы знаем, что Роналду умеет реализовывать моменты. Ему нужен был гол. И теперь я уверен, что голов будет больше», – сказал Эрик тен Хаг.

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