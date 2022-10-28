Тен Хаг считает, что Роналду может вернуться на уровень прошлого сезона: «Все зависит от него»
Эрик тен Хаг поделился мнением, способен ли Криштиану Роналду вернуться на прошлогодний уровень игры.
«Все зависит от него. Если вы посмотрите, сколько шансов он создает, сколько команда создала для него в последние недели, то увидите, что он по-прежнему способен правильно выбирать позицию и решать моменты. Думаю, это возможно.
Полагаю, есть мнения, что у меня один состав на АПЛ, а другой – на Лигу Европы, но это не так. Я изучаю соперника и наши потребности.
Сейчас я сосредоточен на воскресной игре с «Вест Хэмом». Мы выберем стартовый состав, но у нас есть и план B, и план C.
Для того, чтобы побеждать, нам необходим весь состав, а не 11 человек», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
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