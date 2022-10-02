Тарханов о легионерах «Локо»: «Средненькие игроки. Вот в «Зените» или ЦСКА иностранцы делают разницу»

высказался о легионерах «Локомотива».

Москвичи в 11-м туре Мир РПЛ проиграли «Уралу» (2:4).

— Что в этом сезоне происходит с Изидором?

— Не знаю... Но тут не стоит из игроков делать крайних. Скорее нужно задавать вопросы тренерам. Почему нет рисунка, структуры? Сегодня «Урал» на фоне «Локомотива» выглядел топ-командой. Гости ведь могли забить гораздо больше.

— И это при том, что подбор исполнителей у «Локомотива» весьма приличный. Однако уже завтра железнодорожники могут оказаться в зоне стыков.

— Да я бы не назвал состав москвичей приличным.

— Вот как?

— Ну, смотрите. Марадишвили мне не нравится. Слабенький. Тикнизян мало что показывает. Едвай... Все понятно.

Могу выделить только Баринова. Плюс Миранчук, конечно, с качествами. В принципе, и Худяков сегодня выручал. Способный мальчик.

А если взять легионеров, то все они довольно средненькие игроки. Разве можно их сравнить с футболистами «Зенита» или ЦСКА? Вот там иностранцы делают разницу, а тут... Очень слабо выглядят.

Четыре поражения кряду. Куда это годится? И ведь одни и те же ошибки в обороне! Позиционно неправильно играют. Никакого прогресса. Вообще нет защиты, – сказал экс-тренер клубов .

Кошмар «Локо» в деталях: 4 гола от «Урала», 1 очко до зоны вылета, худший старт за 19 лет