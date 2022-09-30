Педриньо – игрок месяца в «Локомотиве». Он сделал покер в игре Кубка с «Химками», впервые забив за клуб

Теги Локомотив премьер-лига Россия рейтинги болельщики Алексей Миранчук Педриньо Перейра Даниил Худяков Футбол

Педриньо Перейра стал лучшим игроком месяца в «Локомотиве».

Участие в голосовании за лучшего футболиста сентября в московском клубе принял 521 человек. Игроком месяца был признан 22-летний бразилтский хавбек, за которого отдали голоса 254 человека (48,8%).

Второе место в голосовании занял Антон Миранчук – 142 голоса (27,2%), третьим стал Даниил Худяков – 66 голосов (12,7%).

Педриньо провел 4 матча за новую команду в сентябре. в Мир РПЛ он пока не отмечался результативными действиями. В матче Фонбет Кубка России против «Химок» (5:0) он сделал покер, а в кубковой игре против «Краснодара» (2:2, по пенальти – 3:1) отдал голевой пас.

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