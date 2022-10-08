Промах Педриньо в упор, точный удар Нобоа, дубль Жоаозиньо и гол Сарвели на 92-й: смотрите видеообзор матча «Сочи» – «Локомотив»

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«Локомотив» проиграл в гостях «Сочи» (0:4) в 12-м туре Мир РПЛ.

Кристиан Нобоа отрыл счет ударом с линии штрафной на 33-й минуте.

На 64-й минуте сначала Дмитрий Живоглядов попал в штангу, пробив издали, а затем Педриньо также ударил в каркас ворот, попытавшись добить мяч из пределов вратарской.

Далее во втором тайме дубль сделал Жоаозиньо, а Владислав Сарвели поставил точку на 92-й минуте.

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