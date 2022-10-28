Эриксен исполнил штрафной в матче с «Шерифом». Роналду бил «Омонии» и «Сосьедаду»

не бил штрафной в матче с «Шерифом».

На 51-й минуте заработал штрафной примерно в 25 метрах от ворот соперника. Роналду стоял у мяча вместе с Эриксеном, но в итоге пробил датчанин – мяч пролетел выше перекладины.

Стоит отметить, что Роналду регулярно выходит в старте за в . Он, в частности, исполнял штрафные в матчах против «Омонии» и «Реал Сосьедад». В первом случае удар был выше ворот, во втором – попал в стенку.