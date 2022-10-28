Телеведущий Морган о голе Роналду «Шерифу»: «Величайший снова забил. И будет делать это всегда, когда будут давать играть»

назвал величайшим после гола .

Вчера 37-летний нападающий вышел в стартовом составе на матч , вернувшись в заявку после отстранения за поведение во время игры с «Тоттенхэмом» (2:0). На 81-й минуте Роналду забил третий гол в ворота команды из Молдовы.

«Величайший футболист снова забил (Морган использовал эмодзи с козлом, которым обозначают аббревиатуру G.O.A.T. – «величайший игрок всех времен» с английского – прим. Sports.ru).

И он будет делать это всегда, когда ему будут давать играть», – написал телеведущий, журналист и болельщик «Арсенала».

Телеведущий Морган о Роналду и тен Хаге: «Один – величайший футболист всех времен и чемпион 4 стран, а другой был дерьмовым игроком»

Роналду забил 3-й мяч в сезоне – и снова «Шерифу»! Он помирился с Тен Хагом