Роналду пробил со штрафного выше ворот в игре против «Омонии». В игре с «Сосьедадом» был удар в стенку

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Реал Сосьедад Лига Европы УЕФА Омония Футбол

Криштиану Роналду неудачно исполнил штрафной удар в матче с «Омонией».

Форвард «Манчестер Юнайтед» на 25-й минуте игры 3-го тура группового раунда Лиги Европы (0:1, перерыв) пробил выше ворот.

В 1-м туре с «Реал Сосьедад» 37-летний нападающий также пробивал со штрафного и тогда угодил в стенку.

В девяти матчах этого сезона у Роналду пока всего один гол – с пенальти в ворота «Шерифа» в матче 2-го тура групповой стадии ЛЕ (2:0).

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Омония» – «Манчестер Юнайтед». Статистика Роналду – здесь.

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