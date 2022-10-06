Роналду пробил со штрафного выше ворот в игре против «Омонии». В игре с «Сосьедадом» был удар в стенку

неудачно исполнил штрафной удар в матче с «Омонией».

Форвард «Манчестер Юнайтед» на 25-й минуте игры 3-го тура группового раунда (0:1, перерыв) пробил выше ворот.

В 1-м туре с 37-летний нападающий также пробивал со штрафного и тогда угодил в стенку.

В девяти матчах этого сезона у Роналду пока всего один гол – с пенальти в ворота в матче 2-го тура групповой стадии ЛЕ (2:0).

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Омония» – «Манчестер Юнайтед». Статистика Роналду – здесь.