Роналду пробил со штрафного выше ворот в игре против «Омонии». В игре с «Сосьедадом» был удар в стенку
Криштиану Роналду неудачно исполнил штрафной удар в матче с «Омонией».
Форвард «Манчестер Юнайтед» на 25-й минуте игры 3-го тура группового раунда Лиги Европы (0:1, перерыв) пробил выше ворот.
В 1-м туре с «Реал Сосьедад» 37-летний нападающий также пробивал со штрафного и тогда угодил в стенку.
В девяти матчах этого сезона у Роналду пока всего один гол – с пенальти в ворота «Шерифа» в матче 2-го тура групповой стадии ЛЕ (2:0).
Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Омония» – «Манчестер Юнайтед». Статистика Роналду – здесь.
Комментарии