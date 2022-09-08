У Роналду нет результативных действий в 7 матчах сезона за «МЮ». Он забил «Сосьедаду» из офсайда и попал в стенку со штрафного

до сих пор не удалось забить в новом сезоне.

Игра с (0:1) в стала для форварда седьмой. Он провел ее целиком.

На счету 37-летнего футболиста 4 удара, два из которых были заблокированы, а еще два прошли мимо ворот. Также он отдал 21 передачу, 19 из которых дошли до адресата, совершил одну удачную обводку и выиграл одно верховое единоборство.

Следует подчеркнуть, что в одном из эпизодов Роналду поразил ворота «Сосьедада», но судья Марко Ди Белло зафиксировал офсайд. Также нападающий на 90-й минуте пробил в стенку со штрафного.

В последний раз Роналду совершал результативные действия 5 июня – в матче за Португалию против Швейцарии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.