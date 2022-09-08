У Роналду нет результативных действий в 7 матчах сезона за «МЮ». Он забил «Сосьедаду» из офсайда и попал в стенку со штрафного

Криштиану Роналду до сих пор не удалось забить в новом сезоне.
Игра с «Реал Сосьедад» (0:1) в Лиге Европы стала для форварда «Манчестер Юнайтед» седьмой. Он провел ее целиком.
На счету 37-летнего футболиста 4 удара, два из которых были заблокированы, а еще два прошли мимо ворот. Также он отдал 21 передачу, 19 из которых дошли до адресата, совершил одну удачную обводку и выиграл одно верховое единоборство.
Следует подчеркнуть, что в одном из эпизодов Роналду поразил ворота «Сосьедада», но судья Марко Ди Белло зафиксировал офсайд. Также нападающий на 90-й минуте пробил в стенку со штрафного.
В последний раз Роналду совершал результативные действия 5 июня – в матче за Португалию против Швейцарии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.