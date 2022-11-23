Где смотреть Сборная Уругвая – Сборная Южной Кореи, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат мира 24 ноября
В четверг, 24 ноября, сыграют сборная Уругвая и сборная Южной Кореи в группе Н Чемпионата Мира по футболу 2022 в Катаре.
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Во сколько играют Уругвай – Южная Корея
Прогноз на матч Уругвай – Южная Корея
- Игра пройдет на стадионе «Education City Stadium».
- Встречу будут в прямом эфире показывать каналы Матч-ТВ и Матч-Футбол1.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Начало матча запланировано на 16:00 по московскому времени.
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