Уругвай — Южная Корея, 24.11.2022, ЧМ-2022: прогноз на футбольный матч

Группу H на Чемпионате мира можно четко разделить на фаворитов и андердогов. К первым относятся сборные Уругвая и Португалии, а вот Южной Корее и Гане нужно будет показать свой лучший футбол, чтобы пробиться в следующий этап. Поэтому первый матч для южнокорейских футболистов очень важен с турнирной точки зрения. Даже ничья в нем позволит рассчитывать на продолжение борьбы, любой другой исход ставит ее под сомнение. Южноамериканцы, напротив, и в мыслях не допускают потерю очков в первом матче. По составу, по опыту, по технической оснащенности они превосходят своего оппонента. Обе команды достаточно титулованы на своих континентах, да и на чемпионатах мира есть достижения. Матч состоится на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне, начало в 16:00 по московскому времени.

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Во сколько играют Уругвай – Южная Корея

Где смотреть матч Уругвай – Южная Корея

Команда Уругвая дважды становилась чемпионом мира, пусть эти достижения и случились более семидесяти лет назад. На последних трех мировых первенствах «селесте» неизменно выходили из группы, а в 2010 году в ЮАР добрались до полуфинала, где уступили Нидерландам, а затем в матче за третье место Германии. В России в 2018 году они закончили свой путь в четвертьфинале, уступив будущим чемпионам французам. Теперь новый поход за главным трофеем мирового футбола. Сейчас сборную Уругвая никто не рассматривает в качестве фаворитов, однако несмотря на то, что поколение Диего Година и Луиса Суареса сходит со сцены, им на смену идет не менее талантливое поколение Федерико Вальверде и Дарвина Нуньеса. Последние товарищеские матчи команда Уругвая проводила с переменным успехом, но ко встрече с Южной Кореей подойдет во всеоружии.

Факты и цифры

Помимо двух побед на чемпионатах мира, сборная Уругвая 15 раз завоевывала Кубок Южной Америки

В рейтинге ФИФА команда занимает 14 строчку

Диего Годин провел самое большое количество матчей за сборную — 159, а Луис Суарес ее лучший бомбардир — 68 забитых мячей

Об опыте команды говорит тот факт, что начиная с 1986 года она ни разу не пропускала турниров мировых первенств, при том что до этого участвовала в них лишь один раз — в 1954 году. У себя дома в 2002 году южнокорейцы смогли занять четвертое место во главе с Гусом Хиддинком на тренерской скамейке, а в ЮАР в 2010 году дошли до ⅛ финала, где уступили кому бы вы думали? Правильно — сборной Уругвая 1 : 2. Гораздо более серьезными результатами южнокорейцы могут похвастать у себя на континенте. Они дважды становились обладателями Кубка Азии, в 1956 и 1960 годах. С тех пор было много вторых и третьих мест, но на вершину подниматься не удавалось. Сейчас очевидный лидер команды полузащитник Сон Хын Мин из «Тоттенхэма». Если бы в каждой линии у сборной Кореи были игроки такого уровня, то можно было бы задуматься о выходе из группы. Первый матч покажет, насколько серьезные амбиции у футболистов с Корейского полуострова на этот раз.

Факты и цифры

В стартовом матче Чемпионата мира в России сборная Южной Корее уступила Швеции 0 : 1 и затем не смогла выйти из группы

В рейтинге ФИФА команда находится на 28 позиции

Прогноз на матч Уругвай — Южная Корея

Сборные играли между собой пять раз, дважды на чемпионатах мира, и три матча были товарищескими. Кроме упомянутой игры 2010 года они сыграли на групповой стадии в далеком 1990 году. Сборной Уругвая удалось забить победный и единственный в матче гол на 90-й минуте. В товарищеских встречах Южная Корея смогла лишь один раз взять верх над «селесте», случилось это в 2018 году. В двух других встречах азиатская сборная уступила.

Если не будет никаких неожиданностей, то Уругвай в предстоящем матче должен брать верх с большим преимуществом. Однако нужно сделать скидку на первую игру и присущее футболистам обеих команд волнение. Коэффициенты «Лиги Ставок» указывают на однозначного фаворита игры — сборную Уругвая, на ее победу ставка 1,88. Коэффициент на победу Южной Кореи 4,60, на мирный исход — 3,45. Уругвайцы забьют как минимум дважды, но и корейцы смогут ответить одним мячом.

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