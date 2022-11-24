Уругвай — Южная Корея, 24.11.2022: коэффициенты букмекеров на матч Чемпионата мира по футболу

Матч первого тура Чемпионата мира по футболу между сборными Уругвая и Южной Кореи состоится 24 ноября. Команды сыграют в Дохе на поле стадиона «Эдьюкейшн Сити». Начало матча Уругвай — Южная Корея в 16:00 по московскому времени.

Во сколько играют Уругвай – Южная Корея

Где смотреть матч Уругвай – Южная Корея

Форма команд

Сборная Уругвая занимает 14-е место в рейтинге ФИФА и третье в своей конфедерации. В 2022 году команда провела 9 матчей, проиграв всего один. Поражение 0:1 от Ирана. Вничью 0:0 завершилась игра с США. Остальные матчи Уругвай выиграл. Победы 1:0 над Парагваем и Перу, победы 2:0 над Канадой и Чили, со счетом 3:0 обыграна Мексика, победа 4:1 над Венесуэлой и 5:0 над Панамой.

Сборная Южной Кореи на 28 месте в рейтинге ФИФА и на третьем в своей конфедерации. В 2022 году команда провела 12 матчей: 2 поражения, 3 ничьи и 7 побед. В официальных встречах поражение 0:1 от ОАЭ, победы 2:0 над Ираном и Сирией, победа 1:0 над Ливаном. В товарищеском матче поражение 1:5 от Бразилии.

Уругвай — Южная Корея: ставки на победу

Команды провели 5 очных матчей. У Уругвая четыре победы, у Южной Кореи одна. В предстоящей встрече преимущество на стороне сборной из Южной Америки. Букмекерская контора «Лига Ставок» предлагает коэффициент 1,85 на победу Уругвая и 4,80 на победу Южной Кореи. Ничья в матче идет с коэффициентом 3,45. На победу или ничью Уругвая коэффициент 1,20, на непроигрыш Южной Кореи — 1,93. Отсутствие ничьей в матче идет с коэффициентом 1,31.

Уругвай — Южная Корея: ставки на форы

Уругвай фаворит матча, но у сборной нет явного преимущества. Представитель Южной Америки имеет мало шансов на крупную победу. Букмекерская контора «Лига Ставок» предлагает коэффициент 3,30 на победу Уругвая в два мяча (фора -1,5). На то, что Южная Корея не проиграет с разницей в два гола коэффициент 1,32.

Уругвай — Южная Корея: ставки на тотал

В трех из пяти матчей сборные забили не более двух мячей на двоих. В рамках чемпионатов мира Уругвай одержал победы 1:0 в 1990 году и 2:1 в 2010. Эксперты уверены в том, что сборные не порадуют яркой игрой в атаке. Букмекерская контора «Лига Ставок» предлагает коэффициент 2,35 на ТБ2,5 и 1,58 на ТМ2,5.

Коэффициенты букмекеров на матч Уругвай — Южная Корея