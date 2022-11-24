Уругвай — Южная Корея, 24.11.2022: коэффициенты букмекеров на матч Чемпионата мира по футболу

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Матч первого тура Чемпионата мира по футболу между сборными Уругвая и Южной Кореи состоится 24 ноября. Команды сыграют в Дохе на поле стадиона «Эдьюкейшн Сити». Начало матча Уругвай — Южная Корея в 16:00 по московскому времени.

Во сколько играют Уругвай – Южная Корея

Где смотреть матч Уругвай – Южная Корея

Форма команд

Сборная Уругвая занимает 14-е место в рейтинге ФИФА и третье в своей конфедерации. В 2022 году команда провела 9 матчей, проиграв всего один. Поражение 0:1 от Ирана. Вничью 0:0 завершилась игра с США. Остальные матчи Уругвай выиграл. Победы 1:0 над Парагваем и Перу, победы 2:0 над Канадой и Чили, со счетом 3:0 обыграна Мексика, победа 4:1 над Венесуэлой и 5:0 над Панамой.

Сборная Южной Кореи на 28 месте в рейтинге ФИФА и на третьем в своей конфедерации. В 2022 году команда провела 12 матчей: 2 поражения, 3 ничьи и 7 побед. В официальных встречах поражение 0:1 от ОАЭ, победы 2:0 над Ираном и Сирией, победа 1:0 над Ливаном. В товарищеском матче поражение 1:5 от Бразилии.

Уругвай — Южная Корея: ставки на победу

Команды провели 5 очных матчей. У Уругвая четыре победы, у Южной Кореи одна. В предстоящей встрече преимущество на стороне сборной из Южной Америки. Букмекерская контора «Лига Ставок» предлагает коэффициент 1,85 на победу Уругвая и 4,80 на победу Южной Кореи. Ничья в матче идет с коэффициентом 3,45. На победу или ничью Уругвая коэффициент 1,20, на непроигрыш Южной Кореи — 1,93. Отсутствие ничьей в матче идет с коэффициентом 1,31.

Уругвай — Южная Корея: ставки на форы

Уругвай фаворит матча, но у сборной нет явного преимущества. Представитель Южной Америки имеет мало шансов на крупную победу. Букмекерская контора «Лига Ставок» предлагает коэффициент 3,30 на победу Уругвая в два мяча (фора -1,5). На то, что Южная Корея не проиграет с разницей в два гола коэффициент 1,32.

Уругвай — Южная Корея: ставки на тотал

В трех из пяти матчей сборные забили не более двух мячей на двоих. В рамках чемпионатов мира Уругвай одержал победы 1:0 в 1990 году и 2:1 в 2010. Эксперты уверены в том, что сборные не порадуют яркой игрой в атаке. Букмекерская контора «Лига Ставок» предлагает коэффициент 2,35 на ТБ2,5 и 1,58 на ТМ2,5.

Коэффициенты букмекеров на матч Уругвай — Южная Корея

Ставки

1

Х

2

Ф1 -1,5

Ф2 1,5

ТМ2,5

ТБ2,5

Лига Ставок

1,85

3,45

4,80

3,30

1,32

1,68

2,35

Winline

1,81

3,45

4,80

3,20

1,32

1,58

2,34

Leon

1,78

3,52

4,92

3,36

1,34

1,62

2,34

Fonbet

1,75

3,50

5,10

3,35

1,33

1,63

2,30

Марафон

1,82

3,55

4,90

3,32

1,32

1,64

2,34

Пари

1,75

3,50

5,10

3,35

1,33

1,63

2,30

BetBoom

1,76

3,40

5,00

3,25

1,30

1,55

2,32

Zenit

1,78

3,60

5,40

3,30

1,33

1,65

2,40

Мелбет

1,76

3,40

5,00

3,25

1,30

1,55

2,32

Спортбет

1,75

3,50

5,10

3,35

1,33

1,63

2,30

 

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