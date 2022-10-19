«Захарян играл бы в стартовом составе «Челси». Он талант». Защитник «Динамо» Даса об Арсене
Защитник «Динамо» Эли Даса считает хавбека Арсена Захаряна достойным места в «Челси».
«Арсен Захарян – очень качественный игрок, талант. Знаю, что лондонский клуб хотел его купить этим летом. Мне кажется, он играл бы в стартовом составе «Челси».
Для него очень важно играть на поле. Думаю, у него получилось бы», – заявил капитан сборной Израиля.
«Чуть взгрустнул. Уже отошел». Эмоции Захаряна от срыва трансфера в «Челси»
Комментарии