«Захарян играл бы в стартовом составе «Челси». Он талант». Защитник «Динамо» Даса об Арсене

Защитник считает хавбека достойным места в .

«Арсен Захарян – очень качественный игрок, талант. Знаю, что лондонский клуб хотел его купить этим летом. Мне кажется, он играл бы в стартовом составе «Челси».

Для него очень важно играть на поле. Думаю, у него получилось бы», – заявил капитан сборной Израиля.

«Чуть взгрустнул. Уже отошел». Эмоции Захаряна от срыва трансфера в «Челси»