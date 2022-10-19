«Захарян играл бы в стартовом составе «Челси». Он талант». Защитник «Динамо» Даса об Арсене

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Защитник «Динамо» Эли Даса считает хавбека Арсена Захаряна достойным места в «Челси».

«Арсен Захарян – очень качественный игрок, талант. Знаю, что лондонский клуб хотел его купить этим летом. Мне кажется, он играл бы в стартовом составе «Челси».

Для него очень важно играть на поле. Думаю, у него получилось бы», – заявил капитан сборной Израиля.

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