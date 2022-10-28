Хави о вылете «Барсы» из ЛЧ: «Нужно перевернуть страницу и сконцентрироваться на Ла Лиге. Мы боремся за титул»
Хави рассказал о беседе с игроками «Барселоны» после вылета из Лиги чемпионов.
«Мы поговорили о том, что нужно сменить чип и что мы на хорошем ходу в Ла Лиге. Обсудили все произошедшее в ЛЧ.
Мы были самокритичны по отношению к себе, но в больших матчах нам чего-то не хватало.
Нужно перевернуть страницу и сконцентрироваться на Ла Лиге. Мы боремся за титул, с этим настроем нужно двигаться дальше.
Случившееся в Лиге чемпионов – провал, но мы еще можем провести этот сезон успешно», – сказал главный тренер «Барселоны».
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