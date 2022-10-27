Хави не уволят из «Барселоны», он неприкосновенный. В руководстве считают, что команда строится

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Хави не уволят из «Барселоны».

Об этом сообщает журналист COPE Виктор Наварро со ссылкой на источники в совете директоров каталонского клуба.

Считается, что Хави неприкосновенный – за то, каким он был как игрок, и в связи с проектом «Барсы», который он строит как тренер.

В руководстве «Барсы» считают, что команда на стадии строительства. В связи с этим нужно сохранять терпение.

Напомним, ранее «Барселона» вылетела из Лиги чемпионов и сыграет в плей-офф Лиги Европы второй раз подряд при Хави.

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