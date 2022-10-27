Жоан Лапорта: «Хави хорошо работает. В «Барсе» знали, что при перестройке будут взлеты и падения»

Президент «Барселоны» оценил деятельность Хави во главе команды.

«Хави проделывает хорошую работу. Сегодня был эмоционально тяжелый день, мы вышли на поле [против «Баварии»] уже вылетевшими из Лиги чемпионов.

Тут нельзя никого винить. Мы сохраняем веру в эту команду и надежду на то, что она продолжит развиваться. У нас еще остались и другие турниры.

Мы знали, что перестройку будут сопровождать как взлеты, так и падения», – заявил Лапорта.

«Барселона» выиграла 1 из 7 матчей ЛЧ при Хави – у чешской «Виктории»

Ужас «Барсы» против «Баварии» нарастает – 0:11 за 2 года. Проиграли 6 раз подряд