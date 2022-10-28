Роналду получил 7 баллов из 10 за игру с «Шерифом». Эриксен – лучший в «МЮ» по оценкам Sky Sports, у него 8

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В Sky Sports оценили игру футболистов «Манчестер Юнайтед» в матче с «Шерифом».

Кристиан Эриксен получил 8 баллов из 10, став лучшим игроком матча. Криштиану Роналду, забивший гол, и еще 7 футболистов получили по 7 баллов.

Оценки игроков «МЮ»: Де Хеа – 6, Далот – 7, Линделеф – 6, Лисандро – 6, Маласиа – 7, Каземиро – 7, Эриксен – 8, Антони – 6, Фернандеш – 7, Гарначо – 7, Роналду – 7.

Запасные: Магуайр – 6, Рэшфорд – 7, Шоу – 7, Мактомини – 6.

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