Радимов о слухах про интерес «Пари НН»: «Дыма без огня не бывает»

рассказал об уходе из «Зенита-2» и о слухах про интерес из «Пари НН».

– За эти годы вам предлагали возглавить команду или Первой лиги?

– Да, но я особо не заморачивался.

Одна команда Первой лиги приглашала под задачу, была очень настойчива. Но в тот момент я встретил девушку, совершенно не хотелось уезжать из Петербурга.

– Про работу Семака в «Зените» вы говорили: «Как же ему тяжело такую махину тащить. Мне-то тяжело с моими 16-20-летними, но от меня особо результат не требуют». Я увидел в этой фразе страх.

– Да. Я пришел в «Зенит» в восемь лет, в 16 уехал в . Вернулся в «Зенит» в декабре 2002-го – скоро будет 20 лет беспрерывной работы в клубе на разных должностях.

Как думаешь, просто ли расставаться, если провел две трети жизни в одном месте? Тем более, я коренной ленинградец в энном поколении. При этом я прекрасно понимаю, что, если захочется двигаться дальше, нужно будет уезжать.

Я точно знаю, что не вернусь в . После первого ухода говорил, что больше не буду тренером – это была эмоциональная реакция. Сейчас – рациональная.

Понимаю, что нужно постоянно что-то менять. Когда тренер что-то показывает в академии, ему нужно двигаться. «Зенит-2» – логичный шаг.

– Вы получили новую должность в структуре «Зенита» – советник генерального директора по развитию молодежного футбола. Что это значит?

– Мне хочется окунуться в юношеский футбол – не на этапе перехода во взрослый, а в то, что касается детского. В этом блоке работает Василий Костровский, который два года тренировал меня в академии, а позже взял команду 1984 года рождения (там играли , и ). Есть у кого поучиться.

– В середине октября появилась информация, что вы можете возглавить .

– Отвечу так: дыма без огня не бывает, – сказал бывший главный тренер «Зенита-2» в интервью Sports.ru.

Интервью Радимова: как работал в «Зените-2», почему ушел и что дальше