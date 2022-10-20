Юран, Радимов, Василенко и еще 3 тренера – в шорт-листе «Пари НН». Галактионов уйдет

рассматривает шесть кандидатов на пост главного тренера.

По информации Metaratings.ru, Михаил Галактионов покинет нижегородский клуб.

На его место руководство «Пари НН» рассматривает 6 потенциальных кандидатов. Среди них – бывший тренер «Химок» , экс-тренер «Зенита-2» и , тренировавший «Факел».

После 13 туров Мир «Пари НН» занимает 11-е место с 13 очками.