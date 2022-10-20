Юран, Радимов, Василенко и еще 3 тренера – в шорт-листе «Пари НН». Галактионов уйдет
«Пари НН» рассматривает шесть кандидатов на пост главного тренера.
По информации Metaratings.ru, Михаил Галактионов покинет нижегородский клуб.
На его место руководство «Пари НН» рассматривает 6 потенциальных кандидатов. Среди них – бывший тренер «Химок» Сергей Юран, экс-тренер «Зенита-2» Владислав Радимов и Олег Василенко, тренировавший «Факел».
После 13 туров Мир РПЛ «Пари НН» занимает 11-е место с 13 очками.
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