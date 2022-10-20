Юран, Радимов, Василенко и еще 3 тренера – в шорт-листе «Пари НН». Галактионов уйдет

Теги Владислав Радимов премьер-лига Россия Сергей Юран Олег Василенко Пари НН Михаил Галактионов Футбол

«Пари НН» рассматривает шесть кандидатов на пост главного тренера.

По информации Metaratings.ru, Михаил Галактионов покинет нижегородский клуб.

На его место руководство «Пари НН» рассматривает 6 потенциальных кандидатов. Среди них – бывший тренер «Химок» Сергей Юран, экс-тренер «Зенита-2» Владислав Радимов и Олег Василенко, тренировавший «Факел».

После 13 туров Мир РПЛ «Пари НН» занимает 11-е место с 13 очками.

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