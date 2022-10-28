«Спартак» показывает футбол, которым влюбил в себя миллионы болельщиков в свое время». Булатов об Абаскале

рассказал, как изменилась игра «Спартака» при .

– Что изменил Абаскаль в игре «Спартака», которая стала радовать болельщиков и специалистов? Это связано с падением общего уровня чемпионата России или испанский специалист смог реализовать свои тренерские задумки без существенного усиления состава по сравнению с прошлым сезоном?

– Я думаю, что сыграли оба фактора. Нужно признать, что с отъездом легионеров уровень упал, но в то же время стоит отметить и работу Абаскаля.

Для меня он был темной лошадкой, но сейчас видно, что команда на ходу, играет живо и весело. «Спартак» демонстрирует тот футбол, которым в свое время влюбил в себя миллионы болельщиков: легкий, куражный, ртутный.

Все постоянно подстраиваются друг под друга, команда играет первым номером, футболисты раскрываются по-новому. Например, Соболев может и забить, и ассистировать. Физическое состояние команды хорошее, «химия» в коллективе есть. Футболисты понимают и воспринимают тренера, все работают в унисон, – сказал бывший хавбек .