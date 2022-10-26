Юран о «Спартаке»: «Обыграли «Химки» 5:0 и кричим, что Абаскаль совершил революцию? Давайте дождемся серьезной игры»

Бывший главный тренер «Химок» считает выводы об игре «Спартака» преждевременными.

«Скажем так, с соперниками, которые борются за тройку, «Спартак» неудачно играет. А обыграли. Теперь будем кричать, что Абаскаль совершил какую-то революцию? Обыграли «Химки» со счетом 5:0 – крик, шум. «Спартак» у себя дома не обыгрывал их? О чем мы тогда вообще могли бы говорить. Давайте мы подождем итогов. Дождемся еще серьезной игры, можно только по играм оценивать.

Думаю, с «Зенитом» «Спартаку» сложно будет бороться за чемпионство. Вторые, третьи, четвертые – вот здесь где-то будет», – сказал Сергей Юран.

«Спартак» дает шоу и без Промеса. У Абаскаля грандиозная атака