Юран о «Спартаке»: «Обыграли «Химки» 5:0 и кричим, что Абаскаль совершил революцию? Давайте дождемся серьезной игры»
Бывший главный тренер «Химок» считает выводы об игре «Спартака» преждевременными.
«Скажем так, с соперниками, которые борются за тройку, «Спартак» неудачно играет. А «Химки» обыграли. Теперь будем кричать, что Абаскаль совершил какую-то революцию? Обыграли «Химки» со счетом 5:0 – крик, шум. «Спартак» у себя дома не обыгрывал их? О чем мы тогда вообще могли бы говорить. Давайте мы подождем итогов. Дождемся еще серьезной игры, можно только по играм оценивать.
Думаю, с «Зенитом» «Спартаку» сложно будет бороться за чемпионство. Вторые, третьи, четвертые – вот здесь где-то «Спартак» будет», – сказал Сергей Юран.
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