Александр Мостовой: «Отсутствие Абаскаля не могло повлиять на игру «Спартака» в матче с «Химками». Результат удивил»

Теги Спартак Химки премьер-лига Россия Александр Мостовой Константин Бесков Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой считает, что отсутствие Гильермо Абаскаля не повлияло на игру «Спартака».

Красно-белые разгромили «Химки» в 14-м туре Мир РПЛ (5:0). Главный тренер москвичей не мог руководить командой из-за дисквалификации.

– Результат удивил, я думал, что будет 2:1 или 3:1, но 5:0 я не ожидал.

Отмечу, что «Химки» не заслужили крупного поражения. Они даже в некоторый период времени владели преимуществом и создавали моменты.

– Повлияло ли на игру отсутствие Абаскаля? В нынешнее время это важно, когда тренер с гаджетами сидит на скамейке?

– Я поиграл под руководством разных тренеров, общался с разными специалистами, но на ум приходит один пример – Константин Иванович Бесков специально сидел на трибуне, чтобы смотреть за игрой – и ничего, команда отлично играла!

Но сейчас многие тренеры бегают на бровке, но это им не помогает. Есть, конечно, уникумы, например, Фергюсон в «МЮ» или Венгер в «Арсенале», но повторить их достижения нельзя, все в футболе уже давно придумано.

Так что отсутствие в данном матче Абаскаля не могло повлиять на игру «Спартака», – сказал бывший полузащитник сборной России.

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