Антони: «Каземиро – сторожевой пес «МЮ». Он серьезный парень»

Вингер Антони сравнил хавбека Каземиро с собакой.

Футболисты обсудили гол Каземиро (1:1) в добавленное время матча 13-го тура .

– Все знают, чем я занимаюсь. У меня более оборонительная роль, я помогаю своим партнерам и помогаю перевести мяч из защиты в атаку. Прежде всего – защита, обеспечение баланса. Конечно, приятно забить, но важнее всего исполнить свою роль, – отметил Каземиро.

– Вы думали заранее о том, как отпразднуете, если забьете? – спросил интервьюер.

– Как вы знаете, я чуть более серьезный человек, – ответил экс-футболист «Реала».

– Да, серьезен. Я всегда говорю, что он наш сторожевой пес в полузащите. Он очень серьезный парень и, думаю, оставит празднование голов нам, атакующим игрокам, – добавил .