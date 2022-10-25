Антони: «Каземиро – сторожевой пес «МЮ». Он серьезный парень»

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия Каземиро Антони Футбол

Вингер «Манчестер Юнайтед» Антони сравнил хавбека Каземиро с собакой.

Футболисты обсудили гол Каземиро «Челси» (1:1) в добавленное время матча 13-го тура АПЛ.

– Все знают, чем я занимаюсь. У меня более оборонительная роль, я помогаю своим партнерам и помогаю перевести мяч из защиты в атаку. Прежде всего – защита, обеспечение баланса. Конечно, приятно забить, но важнее всего исполнить свою роль, – отметил Каземиро.

– Вы думали заранее о том, как отпразднуете, если забьете? – спросил интервьюер.

– Как вы знаете, я чуть более серьезный человек, – ответил экс-футболист «Реала».

– Да, Каземиро серьезен. Я всегда говорю, что он наш сторожевой пес в полузащите. Он очень серьезный парень и, думаю, оставит празднование голов нам, атакующим игрокам, – добавил Антони.

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