«Роналду, должно быть, думает: «Сколько еще шансов получит Санчо?» Джейдон ничего не показывает и пасует назад». Агбонлахор о вингере «МЮ»

Экс-форвард «Астон Виллы» раскритиковал вингера .

«Когда я смотрю матчи , то обращаю внимание на Антони, Рэшфорда, Фернандеша – по ним видно, что они готовы обыграть футболиста перед ними, хотят сделать что-то полезное, взять на себя ответственность у чужих ворот.

Санчо же, получив мяч, отдает пас назад. Будь я , сказал бы Джейдону: «Хватит отдавать мне передачи, я даю тебе мяч для того, чтобы ты кого-нибудь обыграл».

В «Боруссии» Санчо обыгрывал соперников постоянно. Неужели он настолько не уверен в себе, неужели он чувствует, что ему не хватает скорости и воображения для того, чтобы разобраться с опекуном?

Роналду, должно быть, думает: «Сколько еще шансов получит этот парень?» И Эланга тоже. Санчо ничего не показывает и бесконечно далек от места в заявке Англии на ЧМ-2022», – сказал Агбонлахор.