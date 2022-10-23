«Роналду, должно быть, думает: «Сколько еще шансов получит Санчо?» Джейдон ничего не показывает и пасует назад». Агбонлахор о вингере «МЮ»
Экс-форвард «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор раскритиковал вингера Джейдона Санчо.
«Когда я смотрю матчи «Манчестер Юнайтед», то обращаю внимание на Антони, Рэшфорда, Фернандеша – по ним видно, что они готовы обыграть футболиста перед ними, хотят сделать что-то полезное, взять на себя ответственность у чужих ворот.
Санчо же, получив мяч, отдает пас назад. Будь я Люком Шоу, сказал бы Джейдону: «Хватит отдавать мне передачи, я даю тебе мяч для того, чтобы ты кого-нибудь обыграл».
В «Боруссии» Санчо обыгрывал соперников постоянно. Неужели он настолько не уверен в себе, неужели он чувствует, что ему не хватает скорости и воображения для того, чтобы разобраться с опекуном?
Роналду, должно быть, думает: «Сколько еще шансов получит этот парень?» И Эланга тоже. Санчо ничего не показывает и бесконечно далек от места в заявке Англии на ЧМ-2022», – сказал Агбонлахор.
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