Браун об Антони: «Его левая – как волшебная палочка, как у Месси или Марадоны. Его можно сравнить с Роббеном»

Экс-игрок сравнил Антони с и .

«Левая нога – все равно что волшебная палочка, как у Месси или Марадоны.

У него большое мастерство и самообладание. Вы знаете, что он собирается смещаться в центр, но немногим удается его остановить.

Он очень сообразительный, знает и уверен в том, что делает, и иногда его трудно опекать. Пожалуй, его можно сравнить с » , – сказал Браун.

22-летний Антони перешел в «МЮ» из «Аякса» минувшим летом. В шести матчах бразилец отметился тремя голами.