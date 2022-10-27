Браун об Антони: «Его левая – как волшебная палочка, как у Месси или Марадоны. Его можно сравнить с Роббеном»
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Уэс Браун сравнил Антони с Лионелем Месси и Диего Марадоной.
«Левая нога Антони – все равно что волшебная палочка, как у Месси или Марадоны.
У него большое мастерство и самообладание. Вы знаете, что он собирается смещаться в центр, но немногим удается его остановить.
Он очень сообразительный, знает и уверен в том, что делает, и иногда его трудно опекать. Пожалуй, его можно сравнить с Арьеном Роббеном», – сказал Браун.
22-летний Антони перешел в «МЮ» из «Аякса» минувшим летом. В шести матчах АПЛ бразилец отметился тремя голами.
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