Петржела считает себя одним из самых успешных тренеров «Зенита» в истории: «Когда я был в команде, все было в порядке. Я вписал свое имя в историю российского футбола»

считает себя одним из самых успешных тренеров в истории .

«Считаю ли я себя одним из самых успешных тренеров «Зенита» в истории? Конечно! Это безусловно! Я успешный тренер! Когда я возглавил команду, мы были в середине таблицы, а потом завоевали серебро и выиграли Кубок Премьер-лиги – это очень хорошо! Потом пришел «Газпром» – началась новая эра команды.

Я однозначно вписал свое имя как в историю российского футбола, так и «Зенита». Когда я был в команде, все было в порядке!» – сказал Петржела.

Чешский специалист возглавлял петербургскую команду с 2002 по 2006 год. Под его руководством «Зенит» стал серебряным призером чемпионата России и выиграл Кубок Премьер-лиги.