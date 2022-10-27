Россия и Узбекистан могут сыграть 20 ноября в Ташкенте. Тогда матч с Боснией не состоится

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Cборная России в ноябре может сыграть в гостях со командой Узбекистана.

По информации Metaratings.ru, товарищеская игра может пройти 20 ноября в Ташкенте на стадионе «Пахтакор».

Переговоры о проведении матча шли несколько месяцев и на определенном этапе зашли в тупик. Однако сейчас стороны близки к договоренности.

Если все формальности уладят, матч Россия – Босния и Герцеговина, запланированный на 19 ноября в Санкт-Петербурге, не состоится.

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