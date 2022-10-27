Трансферная стоимость Дзюбы упала с 6 млн евро до 4 млн (Transfermarkt)

Трансферная стоимость упала.

По данным Transfermarkt, актуальная стоимость форварда – 4 миллиона евро. Еще в июне 2022 года она составляла 6 миллионов.

Напомним, Дзюба перешел в турецкий клуб летом. В первых двух матчах он выходил в старте, но затем выпал из основы. В 5 матчах 34-летний нападающий провел на поле 220 минут и забило 1 гол.

Дороже всего Дзюба стоил летом-зимой 2019 года, тогда его трансферная стоимость оценивалась в 16 миллионов евро.