Трансферная стоимость Дзюбы упала с 6 млн евро до 4 млн (Transfermarkt)

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Трансферная стоимость Артема Дзюба упала.

По данным Transfermarkt, актуальная стоимость форварда «Адана Демирспор» – 4 миллиона евро. Еще в июне 2022 года она составляла 6 миллионов.

Напомним, Дзюба перешел в турецкий клуб летом. В первых двух матчах он выходил в старте, но затем выпал из основы. В 5 матчах 34-летний нападающий провел на поле 220 минут и забило 1 гол.

Дороже всего Дзюба стоил летом-зимой 2019 года, тогда его трансферная стоимость оценивалась в 16 миллионов евро.

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