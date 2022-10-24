«Дзюба что-то поник. Мы хотим видеть его возбужденного! Пускай у него будет здоровая футбольная эрекция». Губерниев о форварде
Дмитрий Губерниев высказался о положении Артема Дзюбы в «Адана Демирспор».
Вчера форвард впервые не попал в заявку команды на матч. До этого в составе турецкого клуба он отыграл 220 минут за 5 матчей и забил 1 гол.
«Пациент скорее жив, чем мертв. Я бы не ставил крест на Дзюбе в Турции.
Но в любом случае Артем что-то поник. Мы хотим видеть Дзюбу возбужденного! Каким мы его видели. И мы радовались этому приятному возбуждению.
Пускай у Артема будет здоровая футбольная эрекция», – сказал комментатор «Матч ТВ».
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