У Дзюбы нет конфликта с тренером «Адана Демирспор» Монтеллой. Артем ждет шанса в команде

ждет шанса в «Адана Демирспор», несмотря на нехватку игрового времени.

В воскресенье российский форварда впервые не попал в заявку на матч. До этого в составе турецкого клуба он отыграл 220 минут за 5 матчей и забил 1 гол.

«Никакого конфликта или недопонимания между Дзюбой и тренерским штабом нет. Артем в хорошем настроении и физическом состоянии, полноценно тренируется и ждет шанса.

Он понимает, что получает немного игрового времени лишь из-за тактики игры без чистых форвардов, выбранной . С чем связано тренерское решение не включить Дзюбу в заявку на матч против «Коньяспор», Артему не объяснили», – сообщил источник , близкий к окружению футболиста.