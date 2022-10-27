Анри не думает, что Зидан возглавит «Юве»: «Он 3 раза выиграл ЛЧ с «Реалом». Зачем возиться с другими клубами, если можно возглавить Францию?»

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Тьерри Анри не думает, что Зинедин Зидан согласиться возглавить «Ювентус».

«Зизу выиграл Лигу чемпионов, он доказал, что может побеждать в большом клубе. Я думаю, он ждет приглашение от сборной [Франции].

Я не думаю, что он перейдет [в «Ювентус»]. Я думаю, что он ждет одного и только одного. Национальную сборную.

Он три раза выиграл Лигу чемпионов с «Реалом». Зачем возиться с другими клубами, если можно возглавить сборную? Я бы не стал.

Слухи связывали его со многими клубами, но это никогда не оказывалось правдой. Я не думаю, что Зизу бы захотел [возглавить новый клуб], но это мое мнение. Может быть, он действительно хочет это сделать.

Но я вижу, как он ждет сборную, и в этом был бы смысл», – сказал бывший нападающий «Арсенала» в эфире CBS Sports. 

В данный момент сборную Франции возглавляет Дидье Дешам. Его контракт рассчитан до конца этого года. 

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