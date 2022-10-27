Иван Сергеев: «Интересно было бы попробовать силы в топ-лиге. Нравятся Германия, Италия – они играют в атакующий футбол»
Иван Сергеев рассказал, в каких чемпионатах хотел бы поиграть.
– В какой чемпионат ты хотел бы уехать?
– Германия нравится, Италия. Они играют в интересный атакующий футбол, не сидят в обороне. Франция тоже. Любой топ-чемпионат.
– Готов ли поехать в команду, которая находится на 15-м месте во Франции и борется за выживание?
– Интересно было бы в целом попробовать свои силы в европейском топ-чемпионате. А так, зависит от команды. В какой футбол она играет, какой состав. Место в таблице не всегда имеет значение.
– Предложений еще не было?
– Из европейского топ-чемпионата не было. Да и вообще, последнее приходило от «Зенита», – сказал нападающий петербуржской команды.
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