Иван Сергеев: «Интересно было бы попробовать силы в топ-лиге. Нравятся Германия, Италия – они играют в атакующий футбол»

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Иван Сергеев рассказал, в каких чемпионатах хотел бы поиграть. 

– В какой чемпионат ты хотел бы уехать?

– Германия нравится, Италия. Они играют в интересный атакующий футбол, не сидят в обороне. Франция тоже. Любой топ-чемпионат.

– Готов ли поехать в команду, которая находится на 15-м месте во Франции и борется за выживание?

– Интересно было бы в целом попробовать свои силы в европейском топ-чемпионате. А так, зависит от команды. В какой футбол она играет, какой состав. Место в таблице не всегда имеет значение.

– Предложений еще не было?

– Из европейского топ-чемпионата не было. Да и вообще, последнее приходило от «Зенита», – сказал нападающий петербуржской команды.

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