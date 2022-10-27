Иван Сергеев: «Овечкин великий за счет характера и харизмы. Он побьет рекорд Гретцки»

Иван Сергеев считает, что сможет побить рекорд Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона» имеет на счету 783 шайбы в регулярных чемпионатах и является третьим снайпером в истории лиги. Впереди идут только Гретцки (894) и Горди Хоу (801).

«Думаю, он побьет рекорд . Овечкин великий за счет характера и харизмы. Он упертый, упрямый, катается хорошо, у него отличный бросок.

Говорят же, что он из «офиса» забивает голы. Я смотрел пару матчей. Видно, что он может один все решить. Когда в большинстве, его всегда закрывают.

За счет настойчивости и таланта он себя сделал. Думаю, за пять лет, если он будет забивать свои 20 голов, то побьет рекорд Гретцки. Он сам все сделает для этого. Думаю, он будет играть, пока не побьет этот рекорд», – считает нападающий «Зенита».