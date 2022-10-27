Фати недоволен игровым временем в «Барсе». Хавбек может уйти, если ситуация не изменится
Ансу Фати может уйти из «Барселоны» по окончании этого сезона.
Полузащитник недоволен своим игровым временем, сообщает Diario Sport. Агент игрока Жорже Мендеш предупредил клуб, что они рассмотрят возможность ухода из «Барсы» в летнее трансферное окно, если ситуация не изменится.
Руководство «Барселоны» спокойно относится к этому вопросу, поскольку контракт с Фати рассчитан до 2027 года, а сумма его отступных составляет 1 миллиард евро.
19-летний футболист принял участие в 11 матчах «Барселоны» в текущем сезоне Ла Лиги и провел на поле 364 минуты. Его статистику можно найти здесь.
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