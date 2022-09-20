«Барса» ищет хавбека на замену Бускетсу. Невеш и Субименди из «Сосьедада» – основные кандидаты

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«Барселона» ищет замену Серджи Бускетсу, который, вероятно, уйдет из клуба летом.

По данным Marca, основными вариантами каталонского клуба являются Мартин Субименди из «Реал Сосьедад» и Рубен Невеш из «Вулверхэмптона».

В контракте Субименди с «Сосьедадом» прописаны отступные в размере 60 млн евро. Его рыночная стоимость составляет около 40 млн евро, однако есть большие сомнения в том, что «Сосьедад» согласится вести переговоры. В «Барсе» считают, что в ближайшие годы Мартин будет серьезно прогрессировать.

В соглашении Невеша с «Вулверхэмптоном» отступных нет, поэтому стоимость возможного трансфера зависит от переговоров между клубами. Важной деталью является то, что агент хавбека – Жорже Мендеш. Его связывают хорошие отношения с Жоаном Лапортой.

Отмечается, что «Барса» может использовать Френки де Йонга или Нико Гонсалеса, который следующим летом вернется из аренды в «Валенсии», на позиции Бускетса.

Серджи уйдет из «Барселоны» на правах свободного агента, если ситуация не изменится.

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