«Ливерпуль» и «Порту» вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов

Еще две команды вышли в плей-офф .

В 1/8 финала сыграют и

Английская команда в 5-м туре группового этапа одержала победу над «Аяксом» – 3:0. «Красные» набрали 12 очков и занимают 2-е место в группе A. Они отстают от лидирующего «Наполи» на 3 балла и опережают «Аякс», идущий третьим, на 9 очков.

«Порту» в 5-м туре разгромил «Брюгге» (4:0) и закрепился на втором месте в группе B. Португальцы набрали 9 очков и отстают от бельгийцев на 1 балл. «Атлетико», занимающий 3-е место, уже не сможет догнать «Порту» – на счету испанцев 5 очков.