Терюшков о «Химках»: «Несмешная клоунада в исполнении «профессионала» Писарева стала прикрытием произведенной диверсии»

Роман Терюшков считает, что работа в «Химках» была прикрытием диверсии.

Ранее бывший тренер команды ответил на критику со стороны Терюшкова: «Удивляет оскорбительное отношение от тех, кто в футболе ничего, кроме клоунады, не сделал».

«Оправдательное интервью Писарева, провалившего тренерскую работу в «Химках», меня не тронуло.

Писарева навязали клубу путем манипуляций, настоятельными рекомендациями ряда чиновников от футбола. Патроны Писарева видели восходящую звезду тренера РПЛ на выстроенной Юраном работе. Писарев теперь горюет.

Отрицательная запись в трудовой о непродолжительной тренерской работе в РПЛ останется навсегда с ним в назидание. На чужом несчастье счастья еще никому строить не удавалось.

Несмешная клоунада в исполнении «профессионала» Писарева, по моему мнению, стала прикрытием произведенной диверсии, которая привела к потере управления спортивной линией футбольного клуба. После этой деструкции предстоит тяжелая реабилитация.

А истоки диверсии следует поискать еще в прошлом сезоне, когда ФК стали нежелательной командой в элите российского футбола, но вопреки всему, сохранили прописку в .

В настоящем сезоне эта нежелательность от боссов футбола проявляется как никогда», – сказал депутат Госдумы и бывший член наблюдательного совета подмосковного клуба.