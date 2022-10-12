Депутат Терюшков о Юране и договорных матчах в «Химках»: «Это все некая игра. Перспективный тренер ушел, а клуб скатился. На его место пришли псевдоспециалисты»

Депутат Госдумы Роман Терюшков опроверг участие в договорных матчах.

«Это все слухи, вы правильно говорите. Говорить о Юране и договорных матчах нереально (смеется). Это все некая игра, ведь Юран не просто так ушел.

Когда я его приглашал на краткосрочный контракт, мы договаривались, что он очень долго будет в клубе. Но заключить долгосрочный контракт не получилось по ряду причин, в том числе из-за интриг, которые начали раздувать в СМИ.

По моему мнению, они не имеют под собой никакой почвы, и мы получили то, что перспективный тренер ушел, а клуб сейчас скатился. На его место пришли псевдоспециалисты, которые каким-то образом появились в клубе.

Я уже сказал, что все решения принимает директор, вот, видимо, поэтому и на этой должности сменился человек», – сказал бывший член попечительского совета «Химок» об экс-тренере команды.

Юран в августе покинул пост главного тренера «Химок». Сообщалось, что его уход был связан с участием в договорных матчах.

После Юрана тренером был назначен , но его уволили после 4 поражений в 4 матчах. Команду возглавил . С момента ухода Юрана у «Химок» нет побед в 11 матчах подряд.

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