Писарев о критике от Терюшкова: «Удивляет оскорбительное отношение от тех, кто в футболе ничего, кроме клоунады, не сделал»

ответил на критику со стороны Романа Терюшкова.

– Вы часто общались в «Химках» с Романом Терюшковым?

– Не знаком с ним – лично не пересекались. Ни по работе в клубе, ни по другим поводам.

– Какое мнение о нем?

– Никакого. Повторюсь, не знаком с ним.

– Слышали его высказывания про вас после ухода из «Химок»? Они были пренебрежительные: «Вместо Юрана пришли псевдоспециалисты», «За такую работу – пусть сидит и ждет зарплаты», «Загнал команду в эмоциональную яму». Это нормально?

– В моем понимании, он – болельщик. Скорее всего, «Химок». Раз я с ним знаком в клубе не был, то к руководству он не относится. Каждый болельщик имеет право высказываться. Если он так переживает за и считает меня таким-то и таким-то, то имеет на это право.

Где бы я ни работал, ко мне подходили многие болельщики и говорили: «Ты здорово работал с молодежкой». Когда выводил команду из Нижнего в ФНЛ, ко мне тоже подходили фанаты Нижнего, благодарили за работу. То же самое было в Краснодаре, а когда я сам играл – такого было еще больше.

То есть многим болельщикам как специалист, тренер или игрок я нравился. Гораздо больше тех, кто меня поддерживал и хвалил. Есть и другие – это нормально. Но их меньшинство, я надеюсь.

– На момент прихода в «Химки» команда была в «золотой обертке»? Опять же это слова Терюшкова.

– Давайте честно: не хочется слишком много обсуждать цитаты болельщиков.

– Последнее про Терюшкова. В своем телеграм-канале он после ухода вашего штаба выдал такую фразу: «Никакущие пляжные специалисты». Явный намек и на ваш опыт в пляжке, и на вашего помощника в штабе «Химок» Михаила Лихачева, который выигрывал чемпионаты мира как тренер в пляжном футболе.

– Просто один пример: вчера Кике Сетьен, который был у меня помощником в пляжной сборной России, возглавил «Вильярреал». А в штабе у него будет работать Рамиро Амарелле – один из лучших игроков в пляжном футболе, потом он тоже тренировал.

Меня удивляет такое оскорбительное отношение к людям, которые выиграли несколько чемпионатов мира, пусть и в пляжном футболе, от тех, кто в футболе вообще ничего не сделал, кроме клоунады.

«Вильярреал» – это топ-клуб, который играет в ЛЧ, обыгрывает там «Баварию». Его руководство точно дальновиднее и умнее, чем некоторые специалисты и псевдоболельщики, – сказал бывший главный тренер «Химок».