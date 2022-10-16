Фанаты «Реала» скандировали «Хави, оставайся» и «в Лигу Европы» во время матча с «Барсой»

Фанаты поиздевались над «Барселоной» после победы в класико.

После гола Родриго с пенальти в концовке матча (3:1) фанаты «Мадрида» начали скандировать , оставайся».

По ходу матча и после него болельщики на также кричали «в Лигу Европы, в , намекая на возможное непопадание «Барселоны» в плей-офф Лиги чемпионов.

«Блауграна» не сможет выйти в плей-офф ЛЧ, если «Интер» в следующем туре обыграет «Викторию».

«Реал» взял класико. «Барсу» убрали еще в первом тайме