Фанаты «Реала» скандировали «Хави, оставайся» и «в Лигу Европы» во время матча с «Барсой»

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Фанаты «Реала» поиздевались над «Барселоной» после победы в класико.

После гола Родриго с пенальти в концовке матча (3:1) фанаты «Мадрида» начали скандировать «Хави, оставайся».

По ходу матча и после него болельщики на «Сантьяго Бернабеу» также кричали «в Лигу Европы, в Лигу Европы», намекая на возможное непопадание «Барселоны» в плей-офф Лиги чемпионов.

«Блауграна» не сможет выйти в плей-офф ЛЧ, если «Интер» в следующем туре обыграет «Викторию».

«Реал» взял класико. «Барсу» убрали еще в первом тайме

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