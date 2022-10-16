Фанаты «Реала» скандировали «Хави, оставайся» и «в Лигу Европы» во время матча с «Барсой»
Фанаты «Реала» поиздевались над «Барселоной» после победы в класико.
После гола Родриго с пенальти в концовке матча (3:1) фанаты «Мадрида» начали скандировать «Хави, оставайся».
По ходу матча и после него болельщики на «Сантьяго Бернабеу» также кричали «в Лигу Европы, в Лигу Европы», намекая на возможное непопадание «Барселоны» в плей-офф Лиги чемпионов.
«Блауграна» не сможет выйти в плей-офф ЛЧ, если «Интер» в следующем туре обыграет «Викторию».
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