Карасев о меме «ручной карась Гинера»: «Отношусь к этому с юмором. Сам люблю пошутить, надо мной тоже шутят»

Сергей Карасев рассказал, как относится к прозвищу «ручной карась Гинера».

– Вы не могли не видеть мем «ручной карась Гинера». Как к нему относитесь?

– Я человек с юмором, поэтому с юмором и отношусь. Что только про судей не говорят и не пишут! Очень много всего придумывали – и не только про меня. Если людям нравится – пожалуйста. Можно посмеяться.

– Такие вещи не обижают?

– Я в принципе не обидчивый. Сам люблю пошутить, надо мной тоже шутят. Главное, не переходить грань и не скатываться до оскорблений. Все остальное – ноль проблем, честно.

Я же человек позитивный, а от негатива стараюсь держаться стороной. В последнее время даже телевизор не включаю, чтобы не окунаться во все то, что происходит... Это тяжело. Лучше включу советскую комедию (пусть идет фоном), с детьми пообщаюсь – мне от этого точно станет лучше, – сказал арбитр Мир РПЛ.