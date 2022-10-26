Сергей Карасев: «Прекрасно знаю, как отсудил, я самоед, сам себе инспектор. Изучать все 90 минут мне не нужно»

Арбитр Сергей Карасев рассказал, как оценивает свое судейство.

Также он признался, что давно не пересматривает игры, на которых работает.

– У меня есть пара сайтов – не буду их называть, чтобы не выглядело, как реклама. Просто открываю их и пролистываю ленту. Если вижу какую-то полемику [из-за судейства], значит, решение пограничное, неоднозначное. Соответственно, это рабочий момент – но не скандал.

– На судейские телеграм-каналы подписаны?

– Нет, читаю только новости, чтобы быть в курсе – не только судейства, а всего происходящего в футболе.

– В телеграме есть и новостные каналы...

– Может, я старый стал, но мне неинтересно. Я вообще неактивный пользователь соцсетей. Раньше все покупали газеты и читали в метро. А теперь просто скроллят информационные порталы. Вот и я так же: газету или книжку читал, а сейчас могу пролистать новости. Мне этого достаточно. А лезть куда-то дальше, копать...

Я прекрасно знаю, как отсудил. Я же самоед: сам себе инспектор и так далее. Поэтому в состоянии себя оценить, понять, где ошибся. Мне даже не надо пересматривать игру – после финального свистка я сам понимаю, в каких моментах что-то сделал не так.

– То есть дерби не пересматривали?

– Я давно этого не делаю. Бывает, в процессе игры осознаю: так, вот этот момент я пересмотрю, и вот этот тоже. Отмечаю для себя. Иногда даже с инспектором обсуждаем, и я говорю: «Давайте еще вот это и это пересмотрим, потому что отложилось в памяти — возможно, там не совсем правильные решения...» В общем, изучать все 90 минут мне не нужно. Любой опытный арбитр в состоянии самостоятельно вынести себе оценку и, пересмотрев пару моментов, сделать выводы, – рассказал Карасев.