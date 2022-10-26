Эрик тен Хаг: «Магуайр – отличный игрок. Он всегда играет важную роль»
Эрик тен Хаг высказался о возвращении Харри Магуайра в состав «Манчестер Юнайтед».
Защитник не играл за клуб с 15 сентября.
«Он всегда играет важную роль. Он получил травму и рад, что вернулся, и теперь ему нужно вернуться к играм.
Речь всегда идет об уровне выступлений. Что касается его качеств – с этим нет никаких проблем. Он отличный игрок и обладает потенциалом, чтобы выполнить для нас работу», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
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